Unicredit, concluso primo piano buy-back 2021

Giovedì 24 Giugno 2021, 08:45

(Teleborsa) - Si è concluso il programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit comunicato al mercato in data 11 maggio 2021 e avviato in pari data, finalizzato alla remunerazione ordinaria degli azionisti per l'esercizio 2020 in forza della delibera dell'Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2021 che ha approvato il programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a euro 178.688.534,90 e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 30.000.000.

Lo fa sapere la stessa Unicredit con una nota aggiungendo che in esecuzione del Primo Programma di Buy-Back 2021, Piazza Gae Aulenti ha pertanto complessivamente acquistato un totale di 17.416.128 azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 178.688.527.

Alla data odierna, 24 giugno 2021, tenuto conto delle n. 4.760 azioni proprie in portafoglio prima dell'avvio del Primo Programma di Buy-Back 2021 (pari allo 0,0002% del capitale sociale della Società) e delle azioni acquistate in esecuzione del Primo Programma di Buy-Back 2021, UniCredit detiene n. 17.420.888 azioni proprie pari allo 0,78% del capitale sociale.