Unicredit completa cessione portafoglio NPL su mutui residenziali a Prisma

(Teleborsa) -ha annunciato il completamento della(crediti non performing) su, in larga parte assistiti da garanzia immobiliare e distribuiti sull'intero territorio nazionale, attraverso una operazione distrutturata da Unicredit Bank AG in qualità di Sole Arranger. Il portafoglio ha un valore di(6,1 miliardi di crediti complessivi).Prisma ha emesso tre: 1,21 miliardi di euro80 milione 30 milioni. Le note senior e mezzanine hanno ricevuto da Moody's un rating rispettivamente Baa1 e B3 e da Scope rispettivamente BBB+ and B-.La Cartolarizzazione, che è parte del programma di accelerazione del Non-Core Portfolio Run-down di Unicredit, è stata strutturata nel rispetto dei(Garanzia sulle Cartolarizzazioni delle Sofferenze) emessa il 25 marzo 2019 al fine di poter richiedere la garanzia statale per le note senior.Nello stesso tempo, UniCredit ha appena finalizzato una un'istituzione finanziaria non appartenente al Gruppo UniCredit, mentre riterrà il 5% in qualità di originator come net economic interest richiesto dalla normativa di riferimento.agiscono rispettivamente comedella cartolarizzazione. Il cosiddetto", sottolinea una nota di doValue, che gestirà in esclusiva il portafoglio. I crediti oggetto dell operazione sono, per la quasi totalità, già gestiti da doValue come parte del contratto con Unicredit stipulato nel 2015.UniCredit ha infine notificato alla BCE la sua intenzione di ottenere il "Significant Risk Transfer" entro la fine di dicembre 2019