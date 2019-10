Unicredit colloca bond Senior Preferred per un miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha lanciato oggi, mercoledì 2 ottobre, un bondcon scadenza agrazie alle condizionidi mercato particolarmente positive.emesso è pari a, si legge nel comunicato ufficiale. La transazione ha ottenuto unprosegue la nota, con ordini pari a più dida parte di circa. Di conseguenza, il livello inizialmente comunicato al mercato di circadi pari scadenza, è stato prima rivisto a 95-100 punti base ed infine fissato ad un livello di 90 punti base. In particolare, il bonde ha un prezzo di emissione delIl titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali, qualiLaè la seguente: Francia (24%), Germania/Austria/Svizzera (22%), Italia (19%) e Regno Unito (14%).ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager, affiancata da CA-CIB, Credit Suisse, ING, JPM e Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).L'obbligazione è stata emessa a valere sul programmadell'emittente, completandone il Funding Plan per l'anno corrente, e avrà un rankingcon il debito. Isono i seguenti: Baa1 (Moody's) / BBB (S & P) / BBB (Fitch). La quotazione avverrà presso la