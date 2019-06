Unicredit collabora con FinDynamic a soluzioni per ottimizzare il capitale circolante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unicredit avvia una collaborazione con FinDynamic, fintech Italiana che offre programmi di sconto dinamico, con l'di soluzioni per ottimizzare il capitale circolante.Il Gruppo bancario di Piazza Gae Aulenti ha anche, in coerenza con la volontà di collaborare con selezionate fintech per guidare il processo di innovazione.Le imprese piccole e grandi sono sempre più alla ricerca di soluzioni di gestione del capitale circolante efficaci e personalizzate. Lo sconto dinamico consente ai clienti di offrire ai loro fornitori un pagamento anticipato delle fatture in cambio di uno sconto, che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura. Questo rende possibile ai buyer fare leva sulla loro forte posizione di liquidità per concedere ai propri fornitori flessibilità nell'incasso dei pagamenti., forte di una tecnologia proprietaria, consente sia al buyer che ai suoi fornitori di visualizzare automaticamente le fatture all'interno di una piattaforma web o mobile e di selezionare in modo semplice le fatture per il pagamento anticipato. Unicredit, una delle prime banche a unirsi alla piattaforma di sconto dinamico, sta iniziando a proporre questasoluzione alle imprese clienti in Italia.