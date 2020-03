Unicredit, chiusa prima finestra per fondo Amundi Eltif Leveraged Loans Europe

Ultimo aggiornamento: 11:58

(Teleborsa) -, annunciano ladi sottoscrizione del(Amundi ELLE). Il prossimo periodo di sottoscrizione partira` il 17 marzo e si chiudera` il 14 aprile 2020.Gli ELTIF (fondi di investimento europei a lungo termine) sonoche consentono agli investitori privati di accedere ad asset class tradizionalmente riservate alla sola clientela istituzionale. Il fondo, ossia prestiti sindacati erogati da un pool di banche o altre istituzioni, a un'unica impresa debitrice. Servono per finanziarie acquisizioni, rifinanziare il debito esistente, supportare l'espansione del business e per altre esigenze aziendali. Si tratta di prestiti senior generalmente garantiti da asset reali o azioni.Ilmira a costruire un, selezionati sia nel mercato primario che secondario, bena livello di contraenti, settori e Paesi."Amundi ha una lunga e consolidata esperienza in materia di gestione di asset alternativi. Grazie alla normativa europea sugli ELTIF abbiamo ora a disposizione un veicolo che ci consente di offrire questa expertise agli investitori privati e di permettere loro di accedere ad un'asset class, i leveraged loans europei, adatta al contesto economico attuale e in precedenza ad esclusivo appannaggio della clientela istituzionale", spiega"In un contesto come quello attuale caratterizzato da forte volatilità, tassi bassi e da una inflazione contenuta è necessario ampliare la propria offerta per poter creare occasioni di rendimento anche per quei clienti che sono meno orientati a investire in modo più continuo", sottolinea, aggiungendo "pensiamo che una quotadel patrimonio debba essere investita strutturalmente in strumenti non liquidi.