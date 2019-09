UniCredit, Cesare Bisoni nominato presidente

Ultimo aggiornamento: 20:47

Unicredit sceglie la via interna per la presidenza. Per la successione a Fabrizio Saccomanni il consiglio nomina, infatti, all'unanimità Cesare Bisoni, presidente pro-tempore dal giorno dell'improvvisa scomparsa dell'ex presidente e da tempo all'interno della banca. Al primo board utile, dopo la pausa estiva, la banca risolve così il nodo sulla governance. Una soluzione, quella della conferma di Bisoni, che è sembrata essere la migliore fin da subito per un gruppo che sta disegnando il nuovo piano industriale il quale sarà svelato ad inizio dicembre.Il neo presidente il cui mandato scadrà, come per tutto il board, all'assemblea di aprile 2021, non intende andare oltre ma «ha assicurato piena continuità lavorando con il Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability e con il consiglio di amministrazione, nel corso del 2020, al piano di successione del presidente per garantire un ordinato passaggio al prossimo consiglio». Bisoni ha poi anche garantito tutto il suo impegno per «continuare nel percorso di rafforzamento» intrapreso dall'istituto.Il cda ha poi deciso di avviare il processo di selezione per cooptare due consiglieri non esecutivi in sostituzione diFabrizio Saccomanni e Martha Boeckenfeld, la quale ha rassegnato le dimissioni il 18 settembre perché assumerà un nuovo incarico esecutivo incompatibile con quello ricoperto nell'istituto di credito. Il processo di selezione terminerà con la cooptazione di due candidati selezionati in tempo utile per la conferma della nomina da parte dell'assemblea nell'aprile 2020.Nel frattempo il gruppo di Piazza Gae Aulenti va avanti nella riduzione delle esposizioni deteriorate nell'ambito del piano Transform 2019. L'istituto ha firmato, attraverso la sua sussidiaria Zagrebacka banka, un accordo di cessione pro soluto con Ddm relativamente ad un portafoglio di esposizioni deteriorate derivanti da contratti di credito concessi a clienti appartenenti al segmento imprese, Sme e privati. Il portafoglio riguarda esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto croato per un ammontare - al lordo delle rettifiche di valore - di 203,3 milioni di euro.