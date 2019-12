UniCredit cede NPL unsecured su crediti leasing a gruppo banche

(Teleborsa) - UniCredit annuncia un accordo con Guber Banca e Barclays Investments Bank e Banca IFIS per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza costituiti dalla creditoria residua di contratti di leasing.



Il portafoglio comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di leasing regolati dal diritto italiano con un valore facciale complessivo - al lordo delle rettifiche - di circa 154 milioni di euro al 30 giugno 2019. L'impatto della cessione verrà recepito nel bilancio del quarto trimestre 2019.



Guber Banca e Barclays Investments Bank hanno acquisito, tramite un veicolo per la cartolarizzazione, una porzione del portafoglio con creditoria di circa 112 milioni di euro mentre Banca IFIS ha rilevato la porzione restante, con creditoria di circa 42 milioni di euro. La cessione è parte della strategia di UniCredit di riduzione delle esposizioni deteriorate © RIPRODUZIONE RISERVATA