UniCredit avvia vendita azioni residue in FinecoBank

(Teleborsa) - UniCredit cede l'ultima quota detenuta in FinecoBank. La banca milanese annuncia oggi (8 luglio 2019) lche rientra nell'ambito delle misure finanziarie annunciate in data 7 maggio 2019, tra le quali l'obiettivo di raggiungere la parte superiore del buffer di 200-250pb del CET1 ratio sui requisiti patrimoniali entro fine 2019 attraverso la vendita di alcuni assets,. UniCredit si riserva il diritto di variare i termini e i tempi dell'Offerta.L'Offerta aumenterà il flottante delle azioni Fineco sulla Borsa di Milano.In relazione dell'Offerta, J.P. Morgan e UBS Investment Bank, sentita UniCredit Corporate & Investment Banking , quali Joint Bookrunners della Prima Offerta, hanno rinunciato all'impegno di lock up assunto da UniCredit nell'ambito della Prima Offerta.Circa un mese fa era stato ceduto il 17% delle azioni Fineco in mano al gruppo di Piazza Gae Aulenti, a un prezzo unitario di 9,8euro e con un incasso di 1 miliardo di euro.