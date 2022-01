Unicredit attiva misure per sostenere imprese avicole colpite da aviaria

(Teleborsa) - UniCredit ha varato un pacchetto di interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore avicolo, in considerazione dell'emergenza che ha colpito il settore con focolai di influenza aviaria registrati in numerosi allevamenti di pollame, tacchini e avicoli sparsi su tutto il territorio nazionale.

Più nel dettaglio la banca ha annunciato due tipi di intervemnti:Moratoria "Aviaria 2022" che prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui ipotecari e chirografari fino a 12 mesi per le aziende clienti del settore che ne facciano richiest entro il 30 aprile 2022; "Pacchetto nuovo credito alle imprese" che prevede l'attivazione di linee di finanziamenti chirografari/ipotecari dedicati, a condizioni di favore, per sostenere nuove spese e investimenti non preventivati, a recupero dei danni subiti.

La rete di consulenti del rinnovato canale Imprese di UniCredit Italia è a disposizione delle aziende clienti interessate per le informazioni relative alle richieste della moratoria e dei finanziamenti dedicati.