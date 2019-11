Unicredit annuncia misure sostegno per emergenza Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -corre in sostegno della, danneggiata dal maltempo e dall'acqua alta, offrendo unaper le famiglie e le aziende, in particolare modo le strutture ricettive, colpite dalla calamità che sta interessando Il territorio veneziano in questi giorni.La moratoria di 12 mesi riguarda le rate deicon sede legale/operativa nellache abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei Comuni interessati che siano stati danneggiati dall'evento.La Banca mette inoltre a disposizione uncon tasso agevolato per iche hanno subìto danni a causa del maltempo; e il, con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei Comuni colpiti dall'evento.