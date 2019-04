Unicredit si unisce ad Eni gas e luce ed Harley&Dikkinson per il progetto "CappottoMio", lanciato quasi un anno fa dalla compagnia e finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali. Si tratta di un mercato delle dimensioni di 110 miliardi nei prossimi 11 anni.



Il progetto, conforme alla normativa in materia di "ecobonus" (detrazioni fiscali fino al 75% dell'importo dei lavori) e "sismabonus" (fino all'85%), che prevede la possibilità di cedere a terzi il credito fiscale, è stato pensato da Eni gas e luce, con il contributo di partner specialistici della sua rete di servizi energetici e con Harley&Dikkinson, sviluppatore della piattaforma WikiBuilding.



Il servizio CappottoMio non si limita all'isolamento termico degli edifici per ridurne le dispersioni termiche, ma si estende all'adeguamento energetico delle centrali termiche condominiali con la possibilità di usufruire anche in questo caso di tutti i vantaggi fiscali previsti dall'ecobonus.



Il condominio che intende installare CappottoMio infatti potrà cedere al partner operativo di Eni gas e luce tutte le detrazioni fiscali ottenibili, secondo quanto stabilito dalla legge, e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l'importo rimanente a saldo della spesa totale ottenendo da Unicredit un finanziamento per la parte eccedente il bonus fiscale con un mutuo della durata massima di 10 anni al fine di consentire con i risparmi ottenuti la copertura dei costi.



Nel dettaglio, l'offerta di UniCredit mira a potenziare questa iniziativa, andando a finanziare la parte eccedente con tre linee di prodotto in grado di tutte le esigenze dei condomini e delle imprese: mutui destinati ai condomìni aderenti al Servizio CappottoMio; erogazione di prestiti ponte alle imprese che realizzano i lavori dal periodo di realizzazione all'incasso del credito verso Eni gas e luce; acquisto del credito finanziario da parte di UniCredit Factoring, derivante dalla vendita del credito fiscale tra imprese che realizzano i lavori ed Eni gas e luce.



"L'impegno congiunto di UniCredit, Eni gas e luce con il contributo di Harley&Dikkinson rappresenta un'occasione importante per la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Paese con interventi di qualità e finanziariamente accessibili, ed è una risposta concreta per famiglie e imprese che potranno beneficiare di una offerta a 360° in grado di garantire il massimo risparmio per il condominio e di soddisfare le esigenze di liquidità delle imprese", ha commentato Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit.



"CappottoMio è la risposta innovativa e completa di Eni gas e luce che va a soddisfare tutte le esigenze del condominio, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario", ha ricordato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce.





(Teleborsa) -