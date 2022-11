Unicredit, accordo per sostenere Porto di Trieste e imprese dell'ecosistema portuale

(Teleborsa) - UniCredit e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale hanno siglato un. La partnership ha l'obiettivo di promuovere e supportare programmi di investimento in ottica di crescita, trasformazione digitale, internazionalizzazione e Industria 4.0, transizione ecologica ed energetica ed inclusione sociale., presidente dei porti di Trieste e Monfalcone, parla di ", grazie alle solide relazioni che abbiamo costruito con il mondo bancario e finanziario". "Per noi è una soddisfazione importante riuscire a permettere al nostro porto, in continua crescita, di poter dialogare con interlocutori fondamentali per lo sviluppo che stiamo portando avanti", ha aggiunto."Il recente intervento di UniCredit a supporto del progetto per la costruzione di nuovo polo logistico infrastrutturale nelle aree portuali al posto dello storico impianto siderurgico di Servola è solo l'ultima, concreta, dimostrazione della nostra attenzione verso questo territorio e le sue traiettorie di sviluppo - ha commentato, Regional Manager Nord Est di UniCredit - Con questo accordo consolidiamo una storica partnership e".Tra i punti principali punti dell'accordo c'è la definizione di soluzioni di supporto ad hoc per chi ha in programmao d'innovazione. Per quanto riguarda l', UniCredit mette a disposizione il proprio network di banca commerciale paneuropea per promuovere e supportare lo sviluppo del business internazionale delle imprese interessate.Inoltre, previsto ile supporto della filiera con strumenti di factoring e reverse factoring, il supporto alla trasformazione digitale e iniziative di