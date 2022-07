Unicredit, accordo per cedere 49% in CNP Vita Assicura

(Teleborsa) - UniCredit ha sottoscritto un contratto di compravendita di azioni avente ad oggetto la cessione della propria partecipazione complessiva a CNP Assurances, pari al 49% del capitale sociale, detenuta in CNP Vita Assicura (già Aviva), società assicurativa italiana, per un prezzo pari a 500 milioni di euro.

UniCredit - si legge in una nota - ha inoltre sottoscritto un secondo contratto di compravendita con CNP Assurances per incrementare la propria partecipazione in CNP UniCredit Vita, vale a dire dal 38,8% al 45,3% del capitale sociale, per un prezzo pari a 70 milioni di euro. CNP Assurances manterrà in CNP UniCredit Via una partecipazione di maggioranza pari al 51% e ha assunto previsioni dirette a mantenere la società partecipata operativamente autonoma.

Il perfezionamento delle due operazioni, approvato da parte dei Consiglio di Amministrazione di UniCredit in data 26 luglio 2022, è soggetto all'autorizzazione da parte delle autorità competenti. Il Closing dell'operazione è atteso entro fine anno.

Si stima che le operazioni avranno un impatto positivo di circa 10 punti base sul capitale e circa 200 milioni di euro sull'utile netto sulla base dei dati al primo semestre 2022.

La decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione è in linea con il piano strategico "UniCredit Unlocked" volto a semplificare l'attuale assetto delle attività di bancassicurazione e ad aumentare la flessibilità strategica.

Come annunciato nel 2017, l'accordo di partnership in essere tra UniCredit e CNP Assurances in ordine a CNP UniCredit Vita S.p.A. ha la durata di sette anni e, pertanto, dalla fine del 2024 entrambe le parti disporranno di margini di flessibilità strategica in relazione alle rispettive partecipazioni.