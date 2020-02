Unicredit, accordo con equensWorldline per business pagamenti in Germania e Austria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, leader europea nei servizi di pagamento e transazionali, ha siglato una partnership strategica a lungo termine con Unicredit, una delle istituzioni finanziarie leader in Europa.Sulla base di questo accordo, che rappresenta - dopo quello di Commerzbank - un altro importante contratto di processing a lungo termine con una banca Tier-1, equensWorldlineIn qualità di partner, equensWorldline sarà responsabile dell'elaborazione di tutte le suddette operazioni di pagamento per UniCredit in Austria e Germania. Ciò avverrà attraverso la suache assicura elevate efficienza ed affidabilità e che è pienamente compliant con tutti i requisiti normativi e regolamentativi applicabili. Tutti i pagamenti saranno elaborati su quest'unica piattaforma integrata, con cui equensWorldline abilita l'innovazione per tutti i prodotti di pagamento account-to-account.Grazie alla partnership con Unicredit, equensWorldline consolida ulteriormente, grazie a questo nuovo importante contratto, la suaposizione di principale processor di pagamenti in Europa."Celebriamo questo entusiasmante accordo che offre a equensWorldline l'opportunità di collaborare con Unicredit per trasformare il processing dei pagamenti in due dei suoi mercati principali, favorendo l'eccellenza operativa e sostenendo in modo distintivo l'innovazione di prodotto e tecnologica".