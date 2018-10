UniCredit accelera nell'Equity Capital Markets

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Debutto senza infamia e senza lode per Piovan, azienda leader nella fornitura di soluzioni di automazione, che sbarca oggi 19 ottobre sul listino principale dellain seguito al positivo completamento dell'IPO in cui UniCredit ha agito in qualità di Joint Global Coordinator.UniCredit conferma la sua posizione di rilievo nel settore dell'Equity Capital Markets in Italia, avendo completatoVenerdì scorso, Knorr-Bremse, leader mondiale nella produzione di sistemi di frenatura per veicoli ferroviari e commerciali, ha completato con successo la sua IPO da 3,9 miliardi di euro allaregistrando una domanda molto forte.. All'inizio di questo mese, UniCredit ha inoltre partecipato come Joint Bookrunner all'IPO di Aston Martin Lagonda, la casa automobilistica britannica icona del lusso.