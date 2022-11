Unicredit a sostegno dei progetti AIL

(Teleborsa) - UniCredit rafforza la collaborazione, già avviata da diversi anni, con una diversi progetti promossi dalle sezioni territoriali dell'(Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma)."UniCredit - ha dichiarato, Deputy Head di UniCredit Italia - è da sempre vicina alle esigenze dei territori. Il tema dellaci sta particolarmente a cuore e per noi essere banca significa anche fornire un contributo concreto alle necessità delle comunità nelle quali operiamo supportando il mondo del volontariato. Le donazioni a sostegno delle diverse iniziative portate avanti dalle sezioni territoriali dell'AIL sono state rese possibili grazie alla Carta E, un progetto di solidarietà legato all'utilizzo di carte di credito ‘etiche'. Questo progetto, interamente a carico di UniCredit, prevede che il 2 per mille delle spese effettuate nel mese, con una delle' emesse dalla Banca, vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2005 ad oggi la Banca ha sostenuto con ildiversi progetti di utilità sociale inrisposta ai bisogni più urgenti delle comunità con un importo complessivo di oltre: la gestione delle, prima fra tutti quella, il sostegno alla, le iniziative per l'infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio"."AIL da oltre 50 anni è al fianco dei pazienti ematologici e dei loro familiari - ha dichiarato, Presidente Nazionale AIL - che quotidianamente devono affrontare un tumore del sangue. AIL promuove e sostiene laper la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i pazienti accompagnandoli in tutte le fasi del percorso di cura, dalla diagnosi alla terapia, e si propone di migliorare la qualità di vita dei pazienti. In questa prospettiva l'importante sodalizio tra AIL e UniCredit, che da anni sostiene interventi concreti su tutto il territorio nazionale, è di grande rilevanza per continuare a migliorare i servizi di assistenza a pazienti e caregiver e sostenerli durante il percorso di cura; attraverso l'ospitalità presso le Case alloggio AIL, l'ampliamento e la ristrutturazione dei Reparti ematologici, il potenziamento dei servizi navetta, l'essenziale sostegno psicologico ai pazienti e tutti gli altri servizi che anche grazie al sostegno di UniCredit riusciamo a realizzare".