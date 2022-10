Ungheria, Banca centrale interviene sui tassi. Scatto del fiorino

(Teleborsa) - Il Consiglio monetario della Banca centrale ungherese (MNB) ha effettuato un. Dopo avere esaminato gli sviluppi economici e finanziari, ha deciso di aumentare il limite superiore del corridoio dei tassi di interesse, lasciando invariato il tasso di base, si legge in una nota. Di conseguenza, il Consiglio ha aumentato, un aumento di 950 punti base dal 15,5% a cui era in precedenza. Il tasso di interesse chiave rimane al 13%, come stabilito nell'ultimo meeting del 28 settembre."Nell'attuale periodo turbolento dei mercati finanziari, un compito chiave per la MNB è garantire la stabilità del mercato, oltre a raggiungere il suo obiettivo primario di stabilità dei prezzi - si legge in una nota - La MNB è pronta a intervenire utilizzando tutti gli strumenti del suo kit di strumenti di politica monetaria per garantirli.".I cambiamenti "sono volti a garantire l'attuazione rapida e flessibile di condizioni monetarie più restrittive nei sottomercati considerati chiave in termini di trasmissione monetaria, ovvero sia ilche il".Inoltre, la Banca si impegna a "soddisfare direttamente nei prossimi mesi lederivanti dalla copertura dell'import di energia".. Il cambio EUR/HUF perde il 2,25% a quota 418,81, dopo esser sceso fino a 416 dopo l'annuncio. Il cambio USD/HUF perde l'1,92% a quota 429,87, dopo esser sceso fino a 425,93 dopo l'annuncio.