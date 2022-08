Under Armour taglia guidance utili con margini sotto pressione

(Teleborsa) - Under Armour, azienda americana attiva nel settore dell'abbigliamento sportivo, ha registrato ricavi pari a 1,3 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale 2023 (terminato il 30 giugno 2022), stabili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in aumento del 2% in valuta neutrale. I ricavi all'ingrosso sono aumentati del 3% a 792 milioni di dollari e i ricavi diretti al consumatore sono diminuiti del 7% a 521 milioni di dollari, trainati da un calo dell'8% dei ricavi dei negozi di proprietà e gestiti. Le entrate dell'e-commerce sono diminuite del 6% e hanno rappresentato il 39% del business totale diretto al consumatore durante il trimestre.

Il margine lordo è sceso di 280 punti base al 46,7% rispetto all'anno precedente, principalmente a causa delle spese di trasporto elevate relative agli impatti sulla catena di approvvigionamento del COVID-19, alle promozioni superiori al previsto e all'impatto negativo delle variazioni della valuta estera. L'utile netto rettificato è stato di 15 milioni di euro. L'utile diluito rettificato per azione è stato di 0,03 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,03 dollari su ricavi per 1,34 miliardi di dollari.

La società non ha apportato nessuna modifica alla precedente aspettativa di crescita dei ricavi del 5-7% per l'intero esercizio. L'utile diluito per azione è ora atteso in un range tra 0,61 dollari e 0,67 dollari, rispetto alla precedente aspettativa di 0,79-0,84 dollari.