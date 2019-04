© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il potere d'acquisto e la spesa delle famiglie sono ben lontani da quelli pre crisi e. È il commento dell'(Unc) ai dati Istat su consumi e potere d'acquisto pubblicati oggi.. A questo va aggiunto che il potere d'acquisto, se nella media 2018 è salito dello 0,9%, è frenato in modo preoccupante negli ultimi due trimestri dell'anno: -0,2% nel terzo trimestre e -0,5% nel quarto.", scrive l'Unc in una nota."Confrontando i dati resi noti oggi, relativi al 2018, con quelli degli anni passati, fino al 2007, ildel, del 5,4% nel confronto con il 2008 e del 3,5% con riferimento al 2009", rileva l'Unc, elaborando le cifre dell'Istituto nazionale di statistica."Per quanto riguarda la, se in termini nominali è cresciuta dell'11,9% dal 2007 e del 9,6% dal 2008, in termini reali, è ancora, e tuttora minore dell'1,5% nel confronto con 10 anni fa", conclude la nota.