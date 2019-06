Unaitalia, importanti dati dell'avicoltura italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri si è svolta, associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale. Importanti dati quelli dell'italiana, che sfiora gli, che, un settore che si sta andando a diffondere sempre di più.La filiera ha un ruolo di importante, in grado di moltiplicare il valore: per ogni euro di valore generato, si produce 5,70 sul resto del comparto. Forlini, presidente di UnaItalia, afferma che: "L'avicoltura è un'eccellenza tutta, in meno di 10 anni sono stati fatti passi da gigante sul fronte anche del benessere animale, della sicurezza registrando una crescita di fatturato del 7,5%". "Per questo – continua Forlini – è necessario concludere importantiin paesi strategici come la Cina, che potrebbero portare un'evoluzione verso i mercati esteri". A rafforzare questo punto, c'è il dato del 2018 di export di carni avicole che è stato di 176.800 tonnellate per un valore pari adi euro.Le carni avicole come il, che risulta come la carne più amata dagli italiani, sono le più consumate e registrano una crescita costante sia nei volumi che nella spesa. La garanzia di acquistare un prodotto 100% made in Italy, buono, sicuro e fresco, è un punto in più per la possibilità continua di sviluppo per questo settore. La filiera avicola è un'sostenibile, anche gli allevatori sono sempre più giovani e sanno usare le nuove tecnologie.