Una spilla per le future mamme in partenza da Milano Bergamo

(Teleborsa) - SACBO, società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo, ha deciso di adottare la scritta BABY ON BOARD e associarla alle donne in gravidanza che si apprestano a viaggiare in aereo. A tutte le future mamme, che si presenteranno ai banchi check-in oppure direttamente al gate di imbarco, il personale addetto all'assistenza dei passeggeri omaggerà una spilla che riporta la scritta e il logo dell'aeroporto. L'iniziativa, la prima di questo tipo introdotta in un aeroporto, è mutuata da quelle analoghe adottate sui mezzi pubblici delle città metropolitane a Londra, in Giappone e recentemente anche a Milano. La spilla ideata da SACBO, con la scritta BABY ON BOARD e il logo BGY MilanBergamoAirport, riporta anche un aeroplanino di carta che disegna un cuore. Un tratteggio delicato che richiama la gentilezza e l'accoglienza.



