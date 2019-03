Una dozzina di aeroporti all'asta in Brasile

(Teleborsa) - Dodici aeroporti all'asta in Brasile, frutto di un processo di privatizzazione messo in atto dal governo del presidente Bolsonaro. Il "via" oggi, 15 marzo, con tre offerte: la prima relativa agli aeroporti nordorientali, fra cui Recife, poi quella comprendente le piste di volo del sudest, con Vitoria, area caratterizzata da attività legate alle risorse energetiche, infine la regione centro-occidentale.



Obiettivo del governo ricavare l'equivalente di poco meno di 500 milioni di euro, per poi procedere a investimenti per 800 milioni. Gli aeroporti oggetto di asta sono quelli di: Recife (Pernambuco), Maceiò (Alagoa), Aracaju (Sergipe), Juazeiro do Norte (Cearà), Joao Pessoa e Campina Grande (Paraiba), Vitoria (Spirito Santo), Macaé (Rio de Janeiro), Cuiabà, Sinop, Rondonopolis, Alta Floresta (Mato Grosso).



