Una cattedra Unesco per l'economista Patrizio Bianchi, già rettore dell’Università di Ferrara dal 2004 al 2010. Professore ordinario di economia applicata ed esperto di politiche industriali e dello sviluppo, Bianchi diventa ora «ambasciatore» Unesco in Education, growth and equality (educazione, crescita ed uguaglianza). «E' il riconoscimento di un’attività di studioso che svolgo da 40 anni - sottolinea Bianchi -. Entrerò nella rete Unesco e mi occuperò di tematiche cruciali per lo sviluppo della società». Le cattedre Unesco sono state istituite all’interno del cosiddetto programma Unitwin/Unesco Chairs, lanciato nel 1992 per promuovere la collaborazione internazionale interuniversitaria. Durano di 4 anni. Attraverso la rete, le università mettono in comune le proprie risorse e arricchiscono i programmi con innovazione e diversità culturale. © RIPRODUZIONE RISERVATA