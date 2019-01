Un centro commerciale di fronte il T1 Malpensa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Alla stregua, ma meno grande per dimensione e importanza, dell'affermato Oriocenter posto sul fronte opposto dello scalo Milano/Bergamo di Orio al Serio, separato dall'autostrada A4.A Malpensa è prevista la, comune che sfiora i 600 residenti. Il progetto del nuovo centro commerciale ha ricevuto già l'approvazione del Consiglio comunale di Vizzola e a fine anno 2018 ha incassato il "via libera" da parte della Provincia di Varese.Nella relazione depositata in, con una possibilità edificatoria massima in progetto di 50 mila.Dopo alcune centinaia di metri in uscita da Malpensa,. Accanto al terziario, è prevista una superficie di vendita pari a 9.980 metri quadrati, suddivisa in Food (180 mq) e Retail (9.800 mq).. A questi si aggiunge il parcheggio pertinenziale 3.454 metri quadrati, oltre a un grande parcheggio interrato da oltre 30 mila metri quadrati.