UMG, debutto effervescente sulla piazza di Amsterdam

(Teleborsa) - Debutto brillante sulla piazza di Amsterdam per il titolo Universal Music Group (UMG) leader mondiale dell'intrattenimento musicale che,

dopo lo spin off da Vivendi, vola del 35,16% a 25 euro. Il prezzo di riferimento delle azioni è stato fissato a 18,50 euro per azione.



A Parigi, intanto, Vivendi, che conserva il 10,13% di UMG, perde il 65%.



Il gruppo francese spiega - in una nota - che, alla luce del prezzo di apertura, viene confermata la distribuzione in natura delle azioni UMG agli azionisti di Vivendi, nel rapporto di una azione UMG ogni azione Vivendi.