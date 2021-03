12 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso Ulta Beauty mostrando una perdita del 10,80% sui valori precedenti.

Il colosso USA di cosmetici e profumi ha chiuso il quarto trimestre con profitti netti in calo da 222,8 milioni, pari a 3,89 dollari per azione, a 171,5 milioni, (3,03 dollari). L'EPS si è attestato a 3,41 dollari contro attese di consensus per 3,73 dollari. I ricavi scesi da 2,30 a 2,20 miliardi a fronte dei 2,29 miliardi stimati dal mercato.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ulta Beauty, che fa peggio del mercato di riferimento.



La tendenza di breve di Ulta Beauty è in rafforzamento con area di resistenza vista a 319,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 304,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 335,5.