Ulta Beauty alza guidance dopo secondo trimestre positivo

(Teleborsa) - Ulta Beauty, il più grande rivenditore di prodotti di bellezza degli Stati Uniti, ha registratoin aumento del 16,8% a 2,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale (terminato il 30 luglio), a causa dell'impatto favorevole della continua resilienza della categoria bellezza, dell'impatto dei nuovi marchi e dell'innovazione di prodotto e dell'allentamento delle restrizioni COVID-19 rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2021.In percentuale delle vendite nette, l'è sceso al 40,4% rispetto al 40,6% nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2021, principalmente a causa del minor margine sulle merci e della maggiore contrazione delle scorte, parzialmente compensato dall'effetto leva dei costi fissi e dalla forte crescita degli altri ricavi.L'è aumentato del 17,8% a 295,7 milioni di dollari, rispetto ai 250,9 milioni di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2021. L'è aumentato del 25,0% a 5,70 dollari. Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 5 dollari su ricavi per 2,1 miliardi di dollari."La forte domanda dei consumatori e lo slancio diffuso in tutta la nostra attività sono continuati mentre i nostri team hanno eseguito i nostri piani - ha affermato Dave Kimbell, amministratore delegato - Per il trimestre, abbiamo ottenuto unae una maggiore redditività, a dimostrazione della forza del nostro modello e dell'impegno dei nostri team".Ulta Beauty ha. La società si aspetta ora vendite nette comprese tra 9,65 e 9,75 miliardi di dollari (rispetto a una previsione precedente di 9,35-9,55 miliardi di dollari) e un utile per azione di 20,7-21,2 dollari (rispetto a una stima precedente di 19,2-20,1 dollari).