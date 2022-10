Ulisse BioMed, ValueTrack abbassa target price e stime

Venerdì 21 Ottobre 2022, 12:00







(Teleborsa) - ValueTrack ha diminuito il fair value e le stime su Ulisse Biomed, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan. In particolare, il fair value è stato ridotto a 1,65 euro per azione dai precedenti 2,15 euro per azione.



Gli analisti sottolineano che il primo semestre del 2022 ha registrato due principali andamenti: 1) la top line è ancora debole ma raddoppiata, supportata da contributi in ricerca e sviluppo, mentre i ricavi delle vendite sono stati prossimi allo zero, a causa di un processo di go to market più lento del previsto; maggiore cash burn dovuto all'accelerazione delle attività di sviluppo con net cash a giugno a circa 4,3 milioni di euro.



"Abbiamo sostanzialmente rivisto al ribasso le nostre previsioni per il 2022-23, con l'EBIT e il risultato netto ancora negativi, mentre aumentano leggermente gli utili del 2024 - si legge nella ricerca - Prevediamo un fabbisogno di cassa più elevato nel 2022-23, ma Ulisse Biomed rimarrà cash positive per l'intero periodo di previsione (4 milioni di euro a dicembre 2024)".