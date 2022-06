Ulisse Biomed, soci cedono azioni all'AD per "retention e incentivazione"

(Teleborsa) - I soci fondatori di Ulisse Biomed, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, hanno ceduto azioni all'AD Matteo Petti in un'operazione "finalizzata alla retention e incentivazione dell'amministratore delegato" e come "forma di riconoscimento per il ruolo svolto da Petti nello sviluppo del business della società". In particolare, Bruna Marini e Rudy Ippodrino (oltre che soci fondatori anche, rispettivamente, Consigliere Delegato e Responsabile Scientifico) hanno ceduto 140.900 azioni (1,75% del capitale) a Petti per 1.000 euro. Ai valori di borsa odierni (1,78 euro per azione), il pacchetto vale circa 250 mila euro.

A fronte della cessione delle azioni, Petti ha concluso con la società un patto che prevede il mantenimento del proprio rapporto con Ulisse Biomed fino al 14 giugno 2023.

Per procedere con il trasferimento delle azioni, i cedenti hanno richiesto e ottenuto dal CdA e da BPER Banca (Euronext Growth Advisor) una deroga al vincolo di lock-up a cui erano sottoposti sino al 6 agosto 2023. L'acquirente è subentrato al vincolo di lock-up a cui erano sottoposti i cedenti e, quindi, le azioni saranno inalienabili e indisponibili sino al citato termine.