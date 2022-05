Ulisse Biomed, Laura Amadesi entra in CdA come indipendente

Venerdì 6 Maggio 2022, 17:30







(Teleborsa) - Il CdA di Ulisse Biomed, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan, ha cooptato in qualità di consigliere indipendente Laura Amadesi in sostituzione di Filippo Rizzi, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali in data 5 maggio 2022. Amadesi vanta un curriculum di sicura competenza nelle attività di consulenza direzionale a favore di società nazionali e internazionali e ricopre la carica di Director in BIP oltre ad essere professore a contratto presso l'Università di Bologna e la Bologna Business School.



La nuova consigliera resterà in carica sino alla prossima assemblea dei soci. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla società, Laura Amadesi non risulta detenere, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni di Ulisse Biomed.







(Foto: © rawpixel)