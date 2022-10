UK, vendite dettaglio giù a settembre e peggio delle attese

Venerdì 21 Ottobre 2022, 08:46







(Teleborsa) - Scendono ancora le vendite al dettaglio in Regno Unito a settembre 2022. Secondo l'Office for National Statistics (ONS), le vendite retail hanno segnato un decremento dell'1,4% su base mensile, dopo il -1,7% registrato ad agosto (dato rivisto da -1,6%). Il dato risulta peggiore delle aspettative degli analisti che erano per una discesa dello 0,5%. Questo ennesimo calo le rende inferiori dell'1,3% rispetto ai livelli pre-coronavirus di febbraio 2020.



"Mentre i rivenditori continuano a menzionare l'effetto dell'aumento dei prezzi e del costo della vita sui volumi di vendita, i dati di settembre 2022 sono anche influenzati dal giorno festivo per il funerale di Stato di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, quando molti rivenditori hanno chiuso", ha sottolineato l'ONS.



Su base annua si registra una variazione negativa del 6,9% rispetto al -5,6% di agosto (dato rivisto da -5,4%) e contro il -5% del consensus.



Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono scese dell'1,5% su mese dopo il -1,7% del mese precedente, a fronte di un -0,3% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un -6,2%, rispetto al -5,3% precedente e al -4,1% atteso.