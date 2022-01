UK, tasso disoccupazione scende al 4,1%. Calano sussidi disoccupazione

(Teleborsa) - Scendono i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito, che a dicembre sono risultati in diminuzione di 43.300 unità, dopo aver riportato un calo di 95.100 unità a novembre. Il dato è pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS). Le attese erano per un calo di 38.600 unità. Scende anche il tasso di disoccupazione calato al 4,1% a novembre rispetto al 4,2% di ottobre, risultando migliore del consensus (4,2%).

Nei tre mesi a novembre, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 60 mila unità, dopo le +149 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una crescita di 125 mila unità.

Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato sempre a novembre un incremento del 3,8% escludendo i bonus (come atteso dagli analisti), rispetto al +4,3% precedente e cresce del 4,2% anche includendo questa componente (consensus +4,2%) contro il +4,9% del mese precedente.

