UK, sussidi disoccupazione aumentano oltre attese a settembre

(Teleborsa) - Crescono più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count), che a settembre sono risultati in aumento di 25.500 unità, dopo aver riportato un incremento di 6.300 unità ad agosto. Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), è superiore alle attese che indicavano un calo di 4.200 unità.



Cala il tasso di disoccupazione, che si attesta al 3,5% ad agosto, contro il 3,6% precedente ed atteso dagli analisti.



Nei tre mesi ad agosto l'occupazione ha fatto segnare un calo di 109 mila unità, dopo l'aumento modesto di 40 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una flessione più robusta, ovvero di 155 mila unità.

Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, sempre ad agosto, un incremento del 5,4% escludendo i bonus (+5,3% la previsione degli analisti), rispetto al +5,2% precedente e cresce del 6% anche includendo questa componente (+5,9% il consensus) contro il +5,5% del mese precedente.