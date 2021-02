(Teleborsa) - Il commercio estero della Gran Bretagna, evidenzia a dicembre un deficit di 6,2 miliardi di sterline, in diminuzione rispetto al passivo di 6,6 miliardi di novembre.



Il commercio dei beni ha visto scendere il deficit a 14,3 miliardi di sterline da un saldo di -14,7 miliardi, mentre quello dei servizi ha registrato un surplus di 8,1 miliardi dagli 8,2 miliardi precedenti.



In particolare, il commercio dei beni verso i Paesi dell'UE ha visto un disavanzo in aumento a 9,1 miliardi di sterline da 8,9 miliardi, mentre il commercio con i Paesi terzi ha evidenziato un deficit di 5,2 miliardi dai 5,9 miliardi precedente.



