UK, prezzi delle case in calo per la prima volta da gennaio

Mercoledì 7 Luglio 2021, 10:15

(Teleborsa) - L'aumento, anno su anno, dei prezzi delle case nel Regno Unito si è attestato all'8,8% nel mese di giugno, dopo l'aumento record del 9,6% che era stato registrato il mese precedente. Il prezzo medio è sceso dello 0,5% su base mensile (segnando il primo calo da gennaio ad oggi) e aumentato del 2,9% su base trimestrale. Lo comunica l'ultimo report dell'Halifax Building Society, dal quale emerge che il mercato immobiliare britannico ha iniziato a rallentare, complice anche la fine delle detrazioni fiscali messe in campo dal governo. Il prezzo medio degli immobili nel Regno Unito è ora pari a 260.358 sterline, con Scozia e Irlanda del Nord che sono le regioni con la crescita dei prezzi più forte.

"Con l'eliminazione graduale delle detrazioni fiscali, era prevedibile che il mercato potesse iniziare a perdere vigore entrando nella seconda metà dell'anno, ed è improbabile che chi ha i mutui approvati nei primi mesi estivi riuscirà a beneficiare dell'agevolazione fiscale, visto il tempo necessario per completare le operazioni", ha commentato Russell Galley, managing director di Halifax.

"Le misure di sostegno del governo nell'ultimo anno hanno contribuito a rilanciare la domanda, in particolare tra gli acquirenti alla ricerca di case unifamiliari più grandi nella fascia alta del mercato - ha aggiunto - In effetti, il prezzo medio di una casa unifamiliare è aumentato più velocemente di qualsiasi altro tipo di proprietà negli ultimi 12 mesi, con un aumento di oltre il 10% o quasi 47.000 sterline. Con un costo di oltre mezzo milione di sterline, ora costano 200.000 sterline in più rispetto alla tipica casa bifamiliare".

