UK, netta ripresa dei gilt. Con Sunak premier migliora la credibilità

(Teleborsa) -, dopo che i suoi rivali si sono ritirati dalla corsa e dopo uno dei periodi più turbolenti della storia politica britannica,del paese. Il rendimento dei Titoli di Stato (gilt) a 30 anni è sceso oggi di 30 punti base al 3,74%, il rendimento dei gilt a 10 anni è sceso di 31 punti base al 3,73%, mentre il rendimento dei gilt a 5 anni è sceso di 28 punti base al 3,77%."Quello che abbiamo visto guardando i rendimenti del mercato dei gilt è che", ha affermato oggi il vice governatore di Bank of England, Dave Ramsden. "Credo che un ritorno alla stabilità nella definizione delle politiche e nell'inquadramento degli eventi fiscali sarà molto importante", ha detto davanti alla commissione parlamentare per il Tesoro.Che i movimenti odierni dei gilt non siano però la fine delle tempesta è chiaro anche a Sunak, il quale oggi ha detto che "il Regno Unito è un grande paese, ma", aggiungendo che la sua "priorità" sarà quella di riunire la nazione.Il primo vero test per il Regno Unito arriverà il, quando il ministro delle finanze Jeremy Hunt - la quarta persona nel ruolo in quattro mesi - dovrebbe presentare un nuovo budget. "Per ristabilire la propria credibilità, come minimo,: esporre le casse pubbliche a tutti i potenziali costi al rialzo dei prezzi internazionali del gas, pianificare più di 250 miliardi di sterline di tagli fiscali per i prossimi cinque anni ed evitare il controllo dell'OBR - ha commentato Michael Michaelides, analista obbligazionario di Carmignac - Gli annunci fatti finora non sono stati in grado di recuperare tutto il terreno perso"."Non è necessario che il governo abolisca i rimanenti aiuti sui prezzi del gas, né i restanti sgravi fiscali - ha aggiunto - Questi, però, devono essere sottoposti a una. Il governo ha urgente bisogno di annunciare e rispettare nuove regole fiscali che chiudano il deficit strutturale di bilancio. Questo richiede una combinazione di aumenti delle tasse, minori tagli fiscali e un contenimento della spesa, che sia politicamente realistico".