UK, fiducia consumatori scende a nuovo minimo storico

(Teleborsa) - Il sentiment dei consumatori nel Regno Unito continua a diminuire. I livelli record di inflazione hanno fatto scendere l'indice della fiducia dei consumatori GfK, un barometro economico importante, a -44 punti ad agosto 2022, rispetto alla lettura di luglio di -41 punti. Si tratta del nuovo record negativo e di un dato inferiore alle attese degli analisti, che si aspettavano -42 punti.

"Il punteggio dell'indice generale è sceso di tre punti ad agosto a -44, il più basso dall'inizio della serie storica nel 1974 - ha commentato Joe Staton, Client Strategy Director di GfK - Tutte le misure sono diminuite, riflettendo forti preoccupazioni per l'aumento del costo della vita. Un senso di esasperazione per l'economia del Regno Unito è il principale motore di questi risultati".

"Questi risultati indicano un senso di capitolazione, di eventi finanziari che vanno ben oltre il controllo della gente comune - ha aggiunto - Con titoli dopo titoli che rivelano un'inflazione record che erode il potere d'acquisto delle famiglie, la tensione sulle finanze personali di molti nel Regno Unito è allarmante. Arrivare alla fine del mese è diventato un incubo e la crisi di fiducia non potrà che peggiorare con i giorni bui dell'autunno e i mesi più freddi dell'inverno".

L'indice che misura le variazioni delle finanze personali negli ultimi 12 mesi è sceso di due punti a -25. La previsione per le finanze personali per i prossimi 12 mesi è scesa di cinque punti a -31. La misura della situazione economica generale del Paese negli ultimi 12 mesi è in calo di due punti a -68. Le aspettative sulla situazione economica generale per i prossimi 12 mesi sono peggiorate con un calo di tre punti a -60.