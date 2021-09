UK, dipendenti in ufficio al 90% dei livelli pre-Covid nelle maggiori città

1 Minuto di Lettura

Lunedì 13 Settembre 2021, 15:45







(Teleborsa) - Gli ingressi negli uffici nelle principali città del Regno Unito sono aumentati la scorsa settimana al 90% dei livelli pre-Covid, dal 58% di una settimana prima. Lo testimoniano i dati di Metrikus, società che installa sensori negli edifici per uffici per misurare i tassi di occupazione, secondo quanto riportato da Bloomberg.



Dati che indicano un progressivo ritorno alla normalità erano già arrivati la settimana scorsa. Transport for London - l'azienda responsabile dei trasporti pubblici nella capitale - ha infatti comunicato il tasso di utilizzo più elevato dall'inizio della pandemia: nella mattina di lunedì 6 settembre, circa 831.000 persone hanno utilizzato la metropolitana dalle 7 alle 10, con un aumento del 17% rispetto alla settimana precedente.



Con la fine delle vacanze estive e il ritorno a scuola della maggior parte degli studenti, l'utilizzo dei trasporti pubblici e l'accesso agli uffici sembra quindi essere tornato a salire in maniera sostanziale. Nei mesi di luglio e agosto, sempre secondo i dati di Metrikus, il tasso di occupazione degli uffici si era appiattito tra il 50% e il 60%, dopo essere salito i mesi precedenti con la fine del lockdown.