UK, deficit partite correnti 3° trimestre si riduce a 19,4 miliardi

(Teleborsa) - Diminuisce a 19,4 miliardi di sterline (3,1% del PIL) il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna nel 3° trimestre del 2022, rispetto al disavanzo rivisto di 35,1 miliardi del trimestre precedente (dato rivisto da -33,8 miliardi). Il dato, comunicato dall'Office for National Statistics del Regno Unito, risulta migliore della stima degli analisti che avevano previsto un rosso di 20,8 miliardi.



Il disavanzo nel commercio dei beni si è attestato a 64,4 miliardi dai 65,2 miliardi precedenti, mentre nel complesso la bilancia commerciale segna un disavanzo di 23,9 miliardi contro il deficit di 28,6 miliardi del trimestre precedente. Ciò è stato causato dal surplus dei servizi, che è salito di 5,5 miliardi a 40,5 miliardi.









