(Teleborsa) - Si amplia il deficit della bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna. Il disavanzo cresce a 12,2 miliardi nel mese di novembre rispetto agli 11,9 miliardi di ottobre. Le attese degli analisti erano per un disavanzo in calo fino a 11,4 miliardi.



In particolare, il deficit con i Paesi terzi è diminuito a 3,9 miliardi.



Il commercio dei beni ha visto il deficit attestarsi a 4,1 miliardi mentre quello dei servizi ha registrato un surplus di 4,4 miliardi. © RIPRODUZIONE RISERVATA