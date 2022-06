Lunedì 13 Giugno 2022, 09:00







(Teleborsa) - Il commercio estero della Gran Bretagna, evidenzia ad aprile un deficit di 20,9 miliardi di sterline, in calo rispetto al passivo di 23,9 miliardi di marzo.



Il dato risulta anche migliore delle stime degli analisti che erano per un disavanzo in calo fino a 22,5 miliardi.