UK, Citigroup multata per mancato rispetto regole su abusi di mercato

Venerdì 19 Agosto 2022, 12:00







(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (FCA), la corrispondente britannica della Consob, ha multato Citigroup Global Markets per oltre 12,5 milioni di sterline per non aver attuato correttamente i requisiti di sorveglianza commerciale del regolamento sugli abusi di mercato (MAR). Citigroup Global Markets ha accettato di risolvere questo caso e ha quindi ottenuto uno sconto del 30% (altrimenti la multa sarebbe stata di circa 17,9 milioni di sterline).



"Il quadro per l'integrità del mercato dipende dalla partnership tra la FCA e i partecipanti al mercato che utilizzano i dati per rilevare le negoziazioni sospette - ha spiegato Mark Steward, Direttore esecutivo per l'applicazione e la supervisione del mercato - Non implementando completamente le nuove disposizioni quando richiesto, Citigroup Global Markets non ha avuto tutto il suo peso in questa partnership, influendo sull'integrità del mercato e sull'individuazione generale di abusi di mercato".