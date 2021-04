13 Aprile 2021









(Teleborsa) - Il commercio estero della Gran Bretagna evidenzia a febbraio un deficit di 7,1 miliardi di sterline, in aumento rispetto al passivo di 3,4 miliardi di gennaio. Lo rileva l'Office for National Statistics (ONS). Il commercio dei beni ha visto salire il deficit a 16,4 miliardi di sterline da un saldo di -12,6 miliardi, mentre quello dei servizi ha registrato un surplus di 9,3 miliardi dai 9,2 miliardi precedenti.

In particolare, il commercio dei beni verso i Paesi dell'UE ha visto un disavanzo in calo a 5,7 miliardi di sterline da 8,1 miliardi, mentre il commercio con i Paesi terzi ha evidenziato un deficit di 10,7 miliardi dai 4,5 miliardi precedenti. In particolare, il valore delle esportazioni di beni verso l'UE, esclusi l'oro e i metalli preziosi, è aumentato del 47% a febbraio rispetto al mese prima a 11,6 miliardi di sterline, mentre le importazioni di beni sono aumentate del 7%.