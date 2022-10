UK, attesa per dichiarazioni nuovo Cancelliere. Sterlina in rafforzamento

(Teleborsa) - Il, ovvero il ministro delle Finanze del Regno Unito, rilascerà oggi una, che ha mandato in subbuglio il mercato obbligazionario e fatto crollare la fiducia dei mercati nel governo guidato da Liz Truss.Il Cancelliere e il primo ministro si sono incontrati nel fine settimana dopo l'annuncio venerdì di un'inversione di rotta sulle tasse societarie e il licenziamento di Kwasi Kwarteng. Il Cancelliere ha parlato anche con il governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey e con il capo dell'ufficio di gestione del debito. Il neo Cancelliere, Jeremy Hunt, ha dichiarato domenica in un'intervista alla BBC chequando si tratta di abbandonare potenzialmente più misure.Secondo il Financial Times, Hunt dovrebbecontenuti nel mini budget presentato a fine settembre. Una delle poche misure destinate a sopravvivere è il taglio di 13 miliardi di sterline ai contributi previdenziali. Il primo ministro Liz Truss ha già annunciato la rinuncia al taglio dell'imposta sulle società.Hunt rilascerà unasulle misure a sostegno della sostenibilità fiscale, secondo quanto riferito dal suo ministero.alle 15:30 ora di Londra.Dopo la notizia che Hunt annuncerà oggi, prima del previsto, alcune misure,. Il pound si rafforza dello 0,50% nei confronti dell'euro a quota 1,155 e dello 0,70% nei confronti del dollaro a quota 1,126.