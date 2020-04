Uil: in UE servono strumenti nuovi, introdurre eurobond

(Teleborsa) - "E' importante che il Parlamento europeo abbia approvato l'attivazione del MES, con modalità nuove, per contrastare gli effetti dovuti alla diffusione del covid-19". Lo dice il Segretario confederale della Uil, Domenico Proietti.



"L'Europa necessita di una svolta sulla politica economica, per contrastare i drammatici effetti che il covid sta avendo nelle economie dei Paesi Ue - aggiunge - occorre introdurre strumenti nuovi quali gli eurobond e porre fine alle politiche europee di austerità degli ultimi anni. In questo quadro, l'utilizzo del Mes senza condizionalità è una risorsa importante che i singoli Stati nazionali possono utilizzare per far fronte all'emergenza sanitaria".



