UE, Von der Leyen incontrerà Conte a Bruxelles

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Presidente eletta della Commissione Ueincontrerà mercoledì 11 settembre il, a Bruxelles, come si apprende dall'entourage di von der Leyen.hanno avuto buoni scambi in modo costante. Conte ha chiesto l'incontro e von der Leyen è contenta di vederlo. Probabilmente parleranno in generale dellasi spiega ancora.Intanto, sarà composta dala nuova Commissione europea guidata dala cui presentazione è prevista per martedì aL'ex ministra delladi comporre unintorno aiMa da quello che trapelaa favoredi unacome