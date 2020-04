© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un programma per sostenere l'occupazione incolpiti in maniera più severa dallanon sologenerata dalLa Presidente della Commissione europea,, ha annunciato oggi attraverso un videomessaggio registrato in tre lingue a Bruxelles una nuova iniziativa dell'UE denominataper contribuire acostrette allo stop o a ridurre drasticamente la loro attività a causa del coronavirus e del "lockdown" delle economie in Italia, in Spagna e negli altri paesi piùIl programmaper il sostegno del lavoro parziale sarà proposto dalla Commissione questa settimana, ha annunciato sottolineando che ""Abbiamo appreso - spiega von der Leyen - la lezione della crisi08. Gli Stati membri che avevano questi strumenti hanno aiutato, e le aziende hanno superato la crisi insieme ai loro dipendenti. Questa e' il programmaQuesti sistemi in passato, ricorda la Presidente della Commissione, "hanno mitigato gli effetti della recessione, mantenuto i posti di lavoro, permesso alle aziende di tornare sul mercato con nuova forza. L'idea è semplice:, queste aziende - sottolinea - devono evitare di licenziare i loro dipendenti. Dovrebbero continuare a mantenerli al loro posto anche se c'è meno lavoro. Nel tempo libero, i lavoratori potranno seguire corsi di riqualificazione che portano benefici sia a loro che alla loro azienda. In questo modo, le persone non si ritrovano con i portafogli vuoti durante la crisi. Possono continuare a pagare l'affitto e a comprare ciò di cui hanno bisogno,Insomma, "grazie al programma, un numero maggiore di lavoratori manterrà il suo posto durante la crisi e tornerà al lavoro a pieno ritmo non appena il lockdown sarà finito, riprenderà la domanda e ripartiranno gli ordinativi; ciò che è cruciale - conclude von der Leyen - per riavviare ilIl Portavoce della Commissione, ha precisato che già domani arriverann