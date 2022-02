UE, von der Leyen annuncia accordo con Giappone per forniture gas

(Teleborsa) - Di fronte all'aumentare delle tensioni tra Russia e Ucraina e alla conseguente crisi energetica, il Giappone "in segno di solidarietà" invierà alcuni carichi di gas naturale liquefatto (gnl) in Europa. L'accordo è stato annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della videochiamata con il premier giapponese Fumio Kishida.

"Lavoriamo a stretto contatto per favorire la de-escalation della situazione intorno all'Ucraina e per garantire la sicurezza energetica dell'Europa" ha affermato la leader Ue. Nel corso del colloquio von der Leyen e Kishida – secondo quanto riferisce Bruxelles in una nota – hanno confermato un "sostegno coerente alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina", ribadendo che "continueranno a lavorare in stretto coordinamento per favorire la riduzione dell'escalation".

"La presidente von der Leyen, toccando le preoccupazioni per la carenza di gas naturale in Europa, – si legge nella nota – ha espresso il suo apprezzamento per il dirottamento delle spedizioni di gnl verso l'Europa deciso dal governo giapponese" e "in risposta, il primo ministro Kishida ha dichiarato di aver deciso di condividere l'eccedenza di gnl con l'Europa per mostrare solidarietà agli alleati e ai partner che la pensano allo stesso modo e condividono gli stessi valori". I due leader hanno confermato che continueranno a collaborare per "garantire la sicurezza energetica".

Al centro della discussione anche i prossimi passi dell'attuazione del Global Gateway, l'iniziativa Ue per rafforzare la connettività globale sostenibile basata su regole comuni, "anche attraverso possibili progetti faro congiunti". In vista del prossimo vertice Giappone-Ue i due leader hanno, infine, convenuto di "rafforzare e promuovere la cooperazione in un'ampia gamma di settori".