16 Marzo 2021

(Teleborsa) - "Felice di annunciare che oggi l'Italia ha ricevuto quasi 3,9 miliardi di euro ulteriori di prestiti nell'ambito di SURE, lo strumento dell'UE che protegge posti di lavoro e imprese durante la pandemia. L'Italia riceverà in tutto 27,4 miliardi di euro con SURE. L'Europa è con voi". È quanto ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Al 10 marzo, la Commissione Europea ha emesso 62,5 miliardi di euro di obbligazioni in cinque round, di cui l'ultimo da 9 miliardi, nell'ambito dello strumento SURE. Le emissioni consistono in obbligazioni a 5, 10 e 15 anni e l'interesse degli investitori ha finora portato a condizioni di prezzo favorevoli.