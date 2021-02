© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La presidente della Commissione europeaha annunciato che l'esecutivo Ue è al lavoro su un "per garantire ladelle merci, dei servizi e delle persone nel mercato unico" in caso di "situazioni critiche". L'occasione è stata il discorso inaugurale degli Industry Days 2021, l'evento annuale europeo dedicato al settore industriale."Per essere preparati afuture – ha dichiarato - dobbiamo guardare oltre le misure ad hoc" adottate durante l'emergenza dellapandemia. "Abbiamo bisogno di una soluzione strutturale. Per questo stiamo lavorando a uno strumento di emergenza per il mercato unico. Garantirà la libera circolazione di merci, servizi e persone, con maggiore. E accelererà le, ogni volta che emerge una situazione critica. Il mercato unico rafforza l'Europa. Quindi dobbiamo preservarlo e farlo funzionare, in tutte le circostanze, soprattutto quando c'è più bisogno", ha aggiunto.Per Ursula von der Leyen il punto di partenza è apprendere la lezione fornita in questo periodo di crisi. "Laha portato a un'interruzione senza precedenti del nostro mercato unico. Code disi sono formate ai nostri confini interni. Le esportazioni di prodotti vitali da uno Stato membro all'altro sono state vietate o limitate. E ia volte sono rimasti bloccati in un limbo. Questo non dovrebbe mai più accadere", ha dichiarato.Nel suo intervento la presidente europea ha elogiato l', "un mondo di antiche tradizioni e costante innovazione. Questo è ciò che rende l'Europa un leader globale in così tanti campi. Dall'automotive all'agroalimentare, o ad esempio dal farmaceutico alla moda. In tutto il mondo, '' significa massima qualità".